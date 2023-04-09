عكرمة صبري: الاحتلال يحاول تزييف ما يجري في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - قال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تزييف وقلب ما يجري في المسجد الأقصى

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وأضاف صبري أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يصعد ويتهم غيره بالتصعيد؛ فالاعتكاف ليس تصعيداً بل عبادة.



وتابع: يحق للمسلم الاعتكاف في أول رمضان وفي جميع الأشهر، أما أن يحصر في العشر الأواخر من رمضان فهذا إجراء متعارف عليه، وهذا لا يمنع من الاعتكاف في جميع أيام الشهر الفضيل.



وأكّد صبري أنه على الدول العربية والإسلامية الوقوف مع الأردن؛ للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحماية الأقصى والمعتكفين فيه، مبيناً أنه ومع الأسف لا يوجد ضغط حقيقي وعملي على الاحتلال الإسرائيلي