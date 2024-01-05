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الجمعة، 05-01-2024 10:40 م

غريفيث: الحرب في غزة أظهرت أسوأ ما في الإنسانية

غزة


الوكيل الاخباري - شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة أظهرت أسوأ ما في الإنسانية.

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وقال في بيان نقلته وكالات أنباء اليوم الجمعة، "إن هذه المطالب ليس فقط من أجل الشعب الفلسطيني ودول الجوار، بل تتجاوز ذلك لمختلف الأجيال القادمة التي لن تنسى أبداً هذه الأيام الـ 90 من الجحيم والاعتداءات على أبسط المبادئ الإنسانية".

 

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