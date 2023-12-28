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غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 21320 شهيداً

الخميس، 28-12-2023 05:52 م

غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 21320 شهيداً

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الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21320 شهيدًا، و55603 مصابين.

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وقال القدرة في مؤتمر صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 شهداء، و360 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا الى أن الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين بلغت مستويات كارثية تفوق الوصف.


وأضاف القدرة، إن أكثر من 1.9 مليون نازح يفتقرون للماء والطعام والدواء، وأن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 104 سيارات إسعاف، و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.

 

 




 

 


 

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