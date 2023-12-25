الإثنين 25-12-2023
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مقتل جندي اسرائيلي بعد إصابته بمرض ناتج عن فطريات تنمو في تربة غزة

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"80 يوما كل دقيقة جحيم".. أهالي اسرى الاحتلال يردون على نتنياهو

الإثنين، 25-12-2023 11:39 م

مقتل جندي اسرائيلي بعد إصابته بمرض ناتج عن فطريات تنمو في تربة غزة

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الوكيل الإخباري - قالت قناة "كان" العبرية إن أطباء كبار في الاحتلال سيعقدون اجتماع طارئ المناقشة قضية إصابة جنود الاحتلال المصابين بغزة بأمراض خطيرة وصعبة.

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وأعلن الاحتلال عن مقتل جندي قبل أسبوعين بعد إصابته بمرض ناتج عن فطريات بتربة قطاع غزة وقد أصيب خلال الاشتباكات مع المقاومين في القطاع.

وأضافت القناة أن لجنة خبراء الأمراض المعدية بالاحتلال سيعقدون اجتماع الأسبوع القادم مع أطباء من جيش الاحتلال لمناقشة قضية الفطريات الخطيرة المعدية التي توجد في تربة قطاع غزة.


وقالت إن بعض الجنود بعد إصابتهم خلال الاشتباكات تلوثت جروحهم بتلك الفطريات. شبكة قدس الاخبارية 


 




 

 


 

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