20 ألف شهيد حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع، وصل إلى 20 ألف شهيداً، منهم 8000 طفل، و6200 امرأة، و52.6 ألف جريح.

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وقال المكتب، إن 75 يوماً من العدوان خلفت 26700 شهيداً ومفقوداً، بينهم 20 ألف شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات منهم 8 آلاف شهيد من الأطفال و6200 امرأة شهيدة، و310 شهداء من الطواقم الطبية، و35 شهيداً من الدفاع المدني، و97 شهيداً من الصحفيين.



وقالت إنه لا يزال 6700 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، و70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساء، فيما أصيب 52.600 ألف شخص.