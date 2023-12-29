غوتيريش يعرب عن قلق بالغ إزاء امتداد الصراع في غزة إقليميا

الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن قلق بالغ يساوره إزاء استمرار امتداد الصراع وتوسعه إقليميًّا؛ مما قد يكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها.

اضافة اعلان



وقال غوتيريش في بيان، إن هناك خطرًا مستمرًّا من حدوث صراع إقليمي أوسع نطاقًا، كلما طال أمد الصراع في غزة، نظرًا لخطر التصعيد وسوء التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة.



وأضاف، أن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العمليات المكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، و"ارتفاع أعداد القتلى، وعنف المستوطنين، أمر مثير للقلق للغاية".