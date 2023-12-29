الجمعة 29-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قلق أميركي بشأن تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية

3 قتلى بإعصار "غيريت" في المملكة المتحدة

غوتيريش يعرب عن قلق بالغ إزاء امتداد الصراع في غزة إقليميا

توثيق تدمير إسرائيل 200 موقع أثري من أصل 325

مجلس الأمن الدولي يتلقى إحاطة بشأن الوضع في فلسطين المحتلة

شكر على تعازي من عشيرة العقاربه بوفاة ابنهم الشاب نواف صايل العقاربه

بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية

وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين

أسيرة إسرائيلية سابقة تفضح جيش الاحتلال

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "العيزرية" شرق القدس المحتلة

عاجل

غوتيريش يعرب عن قلق بالغ إزاء امتداد الصراع في غزة إقليميا

الجمعة، 29-12-2023 10:21 م

غوتيريش يعرب عن قلق بالغ إزاء امتداد الصراع في غزة إقليميا

5


الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن قلق بالغ يساوره إزاء استمرار امتداد الصراع وتوسعه إقليميًّا؛ مما قد يكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها.

اضافة اعلان


وقال غوتيريش في بيان، إن هناك خطرًا مستمرًّا من حدوث صراع إقليمي أوسع نطاقًا، كلما طال أمد الصراع في غزة، نظرًا لخطر التصعيد وسوء التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة.


وأضاف، أن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العمليات المكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، و"ارتفاع أعداد القتلى، وعنف المستوطنين، أمر مثير للقلق للغاية".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

قلق أميركي بشأن تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية

2

توثيق تدمير إسرائيل 200 موقع أثري من أصل 325

00

مجلس الأمن الدولي يتلقى إحاطة بشأن الوضع في فلسطين المحتلة

00

أسيرة إسرائيلية سابقة تفضح جيش الاحتلال

9202321113555581399759

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "العيزرية" شرق القدس المحتلة

11414111

مسؤول أممي: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا