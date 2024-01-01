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شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

الإثنين، 01-01-2024 07:42 ص

شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

جث


الوكيل الاخباري - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، قصف مناطق عدة في قطاع غزة، خاصة على خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

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ففي اليوم الـ87 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي بالطيران والمدفعية مستهدفا المنطقة الوسطى لقطاع غزة، ومحيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بالنصيرات، بينما تواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جباليا البلد شمال قطاع غزة وحي التفاح شرق مدينة غزة.


وشهد شرق وشمال خان يونس قصف مدفعي على مناطق متفرقة من المدينة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لمنزل عائلة أبو حطب بالقرب من مسجد بلال غربي خان يونس.


كما ارتقى شهيد بقصف إسرائيلي استهدف حي قيزان رشوان، ومناطق أخرى جنوب شرق ووسط المدينة.


الى ذلك، هزت انفجارات عنيفة المنطقة الوسطى لقطاع غزة، في قصف مكثف بالطائرات والمدفعية.



 




 

 


 

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