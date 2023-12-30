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مقتل 10 جنود من مسافة صفر في غزة

السبت، 30-12-2023 12:07 ص

فرنسا تطالب بوصول المساعدات الى غزة دون قيود

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الوكيل الاخباري - طالب السفير الفرنسي والممثل الدائم لدى الامم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، اليوم بتسليم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين في قطاع غزة مع ضمانات الوصول دون قيود.

وأعرب دي ريفيير في كلمة له امام مجلس الامن اليوم، عن "قلق بلاده العميق" إزاء الأزمة الإنسانية في غزة مشددا على ضرورة ان تكون "الأولوية للتنفيذ الفوري لوقف دائم لإطلاق النار، بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".

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