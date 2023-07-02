فصائل المقاومة تسقط مُسيّرة لجيش الاحتلال في جنين

الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عن سقوط طائرة مُسيرة تابعة له في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت فصائل مقاومة عن مسؤوليتها عن ذلك.





وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن "الحادث قيد التحقيق".





ولم يُقدم جيش الاحتلال تفاصيل إضافية عن أسباب سقوط الطائرة أو إن كانت تحتوي على "معلومات حساسة" أو لا.





وفي بيان مشترك، أعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، عن إسقاط الطائرة المسيّرة والسيطرة عليها.





وقالتا في البيان، إنهما استهدفتا المسيّرة بصليات من الرصاص.

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