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الأحد، 05-03-2023 11:18 ص

فلسطين .. اندلاع حريق بـ 5 شاحنات في الرملة

شش


الوكيل الإخباري - اندلع فجر الأحد حريق في 5 شاحنات تعود لفلسطينيين من مدينة الرملة بالداخل الفلسطيني المحتل، دون تحديد أسباب الحريق.

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وأفاد بيان صادر عن الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي في فلسطين أن طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ، عملت على إخماد حريق شب في 5 شاحنات بالقرب من مفرق "هتعبورا".


وأوضح أن طواقم سلطة الإطفاء والإنقاذ عملت على منع انتشار الحريق، علمًا أن خزانات كبيرة من السولار كانت في المكان.


وأشار إلى أن الطواقم منعت وصول النيران إلى خزانات الوقود، فيما لم يبلغ عن إصابات، ولم يعرف أسباب اندلاع الحريق.

 

صفا


 




 

 


 

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