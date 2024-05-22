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فلسطين ترحب بقرار النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية

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الأربعاء، 22-05-2024 11:02 ص

فلسطين ترحب بقرار النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية

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الوكيل الإخباري- رحّبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان رئيس الوزراء الإيرلندي الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن القرار سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من 28 مايو الحالي. وأعربت الرئاسة عن تقديرها الكبير لدور إيرلندا في تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودعم حل الدولتين.

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وأكدت الرئاسة أن جمهورية إيرلندا ظلت مُستقرة في دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني عبر السنوات الماضية، وأشارت إلى مساندتها المستمرة لهذه الحقوق في المحافل الدولية، مع تأكيد توافق هذا القرار مع المبادئ القانونية الدولية التي تضمن حق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.


بالإضافة إلى ذلك، رحّبت الرئاسة بإعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتراف بدولة فلسطين، وأعلنت أن مرسوم الاعتراف سيصدر بعد اجتماع الحكومة المقبل في 28 مايو الحالي. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام إسبانيا الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.


وأكدت الرئاسة أن قرار إسبانيا يأتي في وقت مهم يشهد جهوداً دولية متزايدة لحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، ويعكس مساهمة فاعلة من الدول المؤمنة بحل الدولتين في حماية هذا الحل من التهديدات والتدمير، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وفي سياق متصل، رحّبت الرئاسة بإعلان رئيس الوزراء النرويجي اعتراف بدولة فلسطين، وأكدت أن اكتمال الإجراءات اللازمة لصدور مراسيم الاعتراف سيتم في 28 مايو الحالي. وثمّنت الرئاسة بشدة مساهمة هذا القرار من النرويج في تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتنفيذ حل الدولتين.


وأكدت الرئاسة أن دولة النرويج تظل مُلتزمة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتقدمها في المحافل الدولية، مؤكدة على أهمية هذا القرار في توثيق المواقف الداعمة لحقوق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.




 




 

 


 

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