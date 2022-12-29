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الخميس، 29-12-2022 01:37 م

فلسطين .. وفاة طفل غرقاً في بيت لحم

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - توفي طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاماً غرقاً صباح الخميس، متأثراً بإصابته جراء سقوطه يوم أمس في بركة لتجميع مياه الأمطار ببلدة زعترة شرقي محافظة بيت لحم.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة العمليات بشرطة محافظة بيت لحم تلقت بلاغاً عصر أمس بوصول طفل يبلغ من العمر 13 عاماً إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وهو بحالة حرجة إثر وقوعه في بركة لتجميع مياه الأمطار.


وأضاف ارزيقات أنه تم تقديم الإسعافات والعلاج للطفل، حيث أعلن الأطباء عن وفاته صباح اليوم.


وأوضح أن الشرطة توجهت برفقة النيابة العامة والطبيب الشرعي لإجراء تحقيق بالحادث، وتبين من التحقيقات الأولية أن الطفل كان يلعب بالقرب من البركة وسقط بها دون أن يلاحظه أحد وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى.

 

صفا


 




 

 


 

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