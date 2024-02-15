فيديو - إصابة صالح الجعفراوي بقصف إسرائيلي في غزة

الوكيل الاخباري - أصيب الناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، بجراح طفيفة بعد إنفجار صاروخ ألقته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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ونشر الجعفراوي في يومياته عبر انستغرام مقطع لحظة تواجده في المستشفى لتلقي العلاج، ويظهر المقطع ملامح وجهه وهو يشعر بالألم .



وعرف صالح بصناعته للمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ومع بدء العدوان على قطاع غزة، حمل كاميرته وأصبح يوثّق وصول الجرحى والشهداء إلى مستشفيات غزة، فحصدت مقاطعه مشاهدات عالية، ويتابعه أكثر من 3 ملايين شخص على إنستغرام.