فيديو- الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة اليوم في غزة

الوكيل الإخباري- ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة الآن في مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة.

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واستهدف الاحتلال صباح اليوم مدرسة الفلاح التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحي الزيتون في مدينة غزة.



وقالت وسائل اعلام فلسطينية ان قصفا استهدف مدرسة تضم مئات النازحين الذين لجؤوا إليها ظنا منهم أنها آمنة، ما أدى الى استشهاد عدد منهم.