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السبت، 24-06-2023 06:51 ص

فيديو - شهيد وإصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في القدس

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الوكيل الاخباري - أصيب جندي إسرائيلي، فجر اليوم السبت، واستشهد فلسطيني، في عملية إطلاق نار استهدفت حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.


وقال موقع "والا" العبري ، إن حارس أمن أصيب بجراح طفيفة في اشتباك مسلح على حاجز قلنديا.

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وأضاف الموقع العبري، أن "مسلحاً مترجل أطلق النار تجاه الجنود على الحاجز، مما أدى لإصابة الحارس، ورد الجنود على مصدر النيران وتم تحييد المنفذ".


وهرعت سيارات الإسعاف الإسرائيلية تجاه مكان الحدث لنقل الإصابات.


وفي وقت لاحق أعلنت شرطة الاحتلال عن استشهاد منفذ العملية، دون أن تكشف عن هويته.

 

 

صفا


 




 

 


 

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