فيديو- لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في سديروت

الوكيل الاخباري - ثّقت كاميرا مشاهد لحظة سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مصنع في "سديروت".

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، فجر اليوم، أنه تم رصد إطلاق عشرة صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات.



وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه تم رصد إطلاق ستة صواريخ على بلدة سديروت في منطقة غلاف غزة جنوب إسرائيل، حيث تم اعتراض 4 منها، كما تم إطلاق 4 صواريخ أخرى سقطت في مناطق مفتوحة، ولم يتم تفعيل القبة الحديدية لاعتراضها وفق السياسة المتبعة.



من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أحد الصواريخ تسبب بأضرار طفيفة في مصنع للأغذية في سديروت، كما أصيب مستوطن خلال محاولته الوصول لمنطقة محمية.











