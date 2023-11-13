أونروا: عملياتنا في غزة ستتوقف خلال 48 ساعة

الوكيل الإخباري

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- حذر مدير وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة توماس وايت، اليوم الاثنين، من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة" التي يحاصرها الاحتلال الإسرائيلي وينفذ عدوانا عليها منذ 7 تشرين الأول الماضي.وقال وايت "هذا الصباح توقف اثنان من المقاولين الرئيسيين لدينا عن العمل، لقد نفد الوقود لديهم ببساطة، الأمر الذي سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب" في القطاع المحاصر حيث يعيش 2,4 مليون نسمة نزح منهم 1,6 مليون ويعتمدون جميعا وبشكل كامل على المساعدات.