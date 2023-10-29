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الأحد، 29-10-2023 06:32 ص

شاهد.. كتائب القسام تدمر ناقلة إسرائيلية تقل 14 جنديا

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الوكيل الاخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورا تظهر تدمير عربة نقل جنود إسرائيليين مدرعة من طراز "النمر" (panther)، وذلك خلال عملية طوفان الأقصى.

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وتم استهداف العربة بصاروخ كورنيت شرق حي الشجاعية، حيث ظهر في المقطع رتل عربات تابع لجيش الاحتلال وهو يسير بشكل منتظم عندما انطلق الصاروخ فأصاب العربة التي كانت في المقدمة، والتي كانت تقل 14 جنديا إسرائيليا، حسب القسام.

 


 




 

 


 

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