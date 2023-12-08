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الجمعة، 08-12-2023 09:31 م

كتائب القسام تعلن استهداف 21 آلية إسرائيلية

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الوكيل الإخباري - أعلنت كتاب القسام، تدمير 21 آلية كليا أو جزئيا بكافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة.

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وبينت الكتائب في بيان لها، نشرته عبر " تيليجرام" أن جنود المقاومة أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ" أدت إلى مقتله، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة، كما استهدفوا القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد.

واشار البيان الى ان المقاومين اشتبكوا من مسافة صفر قوة صهيونية وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق، وقاموا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" وأهداف أخرى.

 




 

 


 

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