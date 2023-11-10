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القسام تعلن عن تدمير 8 مدرعات للاحتلال وقصف تل ابيب وقاعدة رعيم وكيبوتس نيريم

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جيش الاحتلال: أبرز إنجازات اليوم كانت تنفيذ هدن إنسانية في غزة

الجمعة، 10-11-2023 06:12 م

القسام تعلن عن تدمير 8 مدرعات للاحتلال وقصف تل ابيب وقاعدة رعيم وكيبوتس نيريم

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الوكيل الإخباري - أفادت كتائب القسام بقصفها تل أبيب، وقاعدة رعيم وكيبوتس نيريم، كما أعلنت تدميرها 8 مدرعات واستهدافها جنود الاحتلال بقذيفة أسقطتها عليهم مسيّرة قبل دكّهم بقذائف الهاون.

ودوت صفارات الإنذار في سديروت وبلدات عدة بغلاف غزة.

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أعلنت كتائب القسام بوقتٍ سابق، اليوم الجمعة، عن دك تجمع لجنود الاحتلال بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل بعد استهدافه بقذيفة أُسقطت من طائرة مسيرة.

وأضافت القسام، عبر قناتها على تيليجرام، انها استهدفت دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

 




 

 


 

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