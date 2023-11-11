لليوم الـ36 .. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وسط استهداف النازحين

الوكيل الإخباري - دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية يومه الـ36 على التوالي.



وبات النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه العنوان الأبرز في ظل الحرب المتواصلة على القطاع، إلى جانب استهداف النازحين بشكل متعمد.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 11.078 شهيدا من بينهم 4.506 طفلا و 3.027 سيدة و 678 مسن وإصابة 27.490 فلسطينيا بجراح مختلفة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي.

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وتاليا أبرز الأحداث أولا بأول:



- صحة غزة: توقف كافة العمليات الجراحية في المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.



- الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف كافة خدمات مستشفى القدس بغزة خلال 3 ساعات.



- طيران الاحتلال يقصف بوابة مجمع الشفاء بغزة.



- مقاتلو القسام يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي.

