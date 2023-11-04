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كتائب القسام تكشف عن عمليات بطولية ضد الاحتلال - بيان

السبت، 04-11-2023 05:45 م

كتائب القسام تكشف عن عمليات بطولية ضد الاحتلال - بيان

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الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس"، السبت،أنها دمرت آليتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب تل الهوا بقذائف "الياسين105".

وأضافت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب غرب تل الهوا بصاروخ موجه من طراز "كونكورس".

وفي وقت سابق قالت إن مقاتليها هاجموا قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة ،  وأجهزوا على 5 جنود وأصابوا آخرين.

واكدت كتائب القسام انها قصفت كيبوتس "نيريم" برشقة صاروخية .

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