كلمة نارية لأبو عبيدة حول استمرار العدوان على غزة وتطورات صفقة التبادل

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أبو عبيدة أن العدو يمارس محرقة نازية حقيقية ضد الشعب الفلسطيني.



وقال أبو عبيدة، اليوم الجمعة، إن ملحمة 7 أكتوبر جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى، لافتا إلى أن المجاعة في قطاع غزة تمتد للأسرى لدى حماس وبعضهم يعانون من المرض بسبب نقص الغذاء والدواء.

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وأضاف قوانين المجتمع الدولي البالية مجيرة لحماية الظلم والعدوان بسطوة من الإدارة الأميركية.



وأشار أبو عبيدة إلى أن هذه المعركة تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة.



وتابع: شعبنا يقف أمام عدوان صهيوني أميركي غير مسبوق في التاريخ، مضيفا أن دول العالم تقف عاجزة أمام محتل غاصب مجرد من قيم الإنسان.

وبيّن أن هناك يد ظالمة ومرتجفة ترتفع في مجلس الأمن لتعطيل كل محاولة ولو كانت شكلية لنصرة المظلومين.



وأضاف: نقاتل العدو لليوم 154 ونكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته ولدينا المزيد.



وأكد أبو عبيدة أنه لن يهنأ العدو على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه، مضيفا أن أولوية المقاومة هي إنجاز تبادل الأسرى والتزام العدو بوقف العدوان وانسحابه من قطاع غزة وعودة النازحين وإعادة الإعمار ولا تنازل عن ذلك.



وتابع: نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال، مؤكدا أن الصهاينة لا يعيرون أهمية لقدسية المسجد الأقصى وإن زعموا غير ذلك.



وشدد على أن المقاومة تواصل معركة التصدي للعدوان في كل مكان يوجد فيه جيش العدو في غزة