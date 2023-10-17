لبنان يعلن الحداد على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني

الوكيل الاخباري-

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أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن يوم غد الأربعاء هو يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يموتون نتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وآخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكّلت وصمة عار في سجل الإنسانية.وجاء في المذكرة التي أصدرها رئيس الوزراء اللبناني بهذا الخصوص إن الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تُنكس حدادا، وتعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل.بدوره، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تعليقا على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المستشفى المعمداني في قطاع غزة: "الإدانة للكيان الإسرائيلي على سفكه الدم الفلسطيني مساء اليوم في المستشفى المعمداني في قطاع غزة وعلى النحو الذي حصل وحدها لا تكفي. هي إسرائيل تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة لا تصدق، مئات الشهداء وعداد القتل الإسرائيلي لا يتوقف، فهل يصحو ضمير العالم لكبح جماح آلة الابادة الإسرائيلية، التي صدقوني لا تستهدف الشعب الفلسطيني إنما تستهدف البشرية والإنسانية على حد سواء."