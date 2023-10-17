الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

اضراب عام لمحلات الذهب والصاغة في الأردن الأربعاء

واشنطن تضع 2000 جندي في "حالة تأهب قصوى" لانتشار محتمل في الشرق الأوسط

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء

رئيس الوزراء بشر الخصاونة يصدر بلاغاً عاجلاً

وزارة الصحة في غزة: مستشفى المعمداني تعرض لاستهداف إسرائيلي قبل يومين

مذكرة نيابية تطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان

ولي العهد يطالب بمحاسبة الاحتلال بعد قصفه مستشفى في غزة

الحكومة تعلن الحداد 3 أيام

بيان عاجل صادر عن مجلس النواب

الخصاونة: العدوان على المستشفى وصمة عار

عاجل

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء

الثلاثاء، 17-10-2023 11:46 م

لبنان يعلن الحداد على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني

2bdb55b94b2d8573a5e84f4d5786345a


الوكيل الاخباري- أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن يوم غد الأربعاء هو يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يموتون نتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وآخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكّلت وصمة عار في سجل الإنسانية.اضافة اعلان


وجاء في المذكرة التي أصدرها رئيس الوزراء اللبناني بهذا الخصوص إن الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تُنكس حدادا، وتعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تعليقا على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المستشفى المعمداني في قطاع غزة: "الإدانة للكيان الإسرائيلي على سفكه الدم الفلسطيني مساء اليوم في المستشفى المعمداني في قطاع غزة وعلى النحو الذي حصل وحدها لا تكفي. هي إسرائيل تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة لا تصدق، مئات الشهداء وعداد القتل الإسرائيلي لا يتوقف، فهل يصحو ضمير العالم لكبح جماح آلة الابادة الإسرائيلية، التي صدقوني لا تستهدف الشعب الفلسطيني إنما تستهدف البشرية والإنسانية على حد سواء."

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_6710

طيران الاحتلال يقصف منزلاً وسط قطاع غزة

114-1

إصابات بالرصاص الحي والمعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

GIPxC

مدفيديف: الهجوم على المستشفى بغزة جريمة حرب تتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة

10202317151913558169988

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

Doc-P-470992-638331572401453281

واشنطن تضع 2000 جندي في "حالة تأهب قصوى" لانتشار محتمل في الشرق الأوسط

652ecb004c59b716e704af33

وزارة الصحة في غزة: مستشفى المعمداني تعرض لاستهداف إسرائيلي قبل يومين

أخبار متعلقة
60910_4_1696331412

السعودية تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة لقوات الاحتلال بقصفها مستشفى المعمداني في غزة

تنزيل

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني

تفجير2

يونيسيف: مئات الجثامين تحت الأنقاض في غزة

58665bba-2f4c-437a-97de-c62928d88b86

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 1448 شهيداً

ننن

مشهد مؤلم .. سائق سيارة إسعاف يبكي بحرقة في غزة

33XV4Y3-highres.jpg-b3eded1c-0f4d-416d-b846-5142cc2fed8b

922 شهيدا ونحو 4650 جريح في عدوان الاحتلال المتواصل على فلسطين