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الثلاثاء، 17-10-2023 11:15 م

السعودية تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة لقوات الاحتلال بقصفها مستشفى المعمداني في غزة

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الوكيل الاخباري- دانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابون.اضافة اعلان


وأكد بيان وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة بشكل قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناسبات الدولية.

وقال البيان إن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير و الانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الاسرائيلية الإجرامية و يتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل.

كما اكدت المملكة السعودية على ضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال الاسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

 




 

 


 

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