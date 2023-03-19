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الأحد، 19-03-2023 01:33 م

لليوم الـ 34 .. الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري - يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ34 على التوالي، خطوات (العصيان)، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، للتضييق عليهم.

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وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ الأسرى يواصلون استعدادهم لخوض معركة الإضراب عن الطعام، التي تبقى لها أربعة أيام، بعنوان (بركان الحرّيّة أو الشّهادة).
ويُنفّذ الأسرى اليوم، وفقًا للبرنامج النضاليّ الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا، خطوة (الإرباك الليليّ بهتاف واحد (حرّيّة) وسيكون ذلك الساعة 7 و45 دقيقة.


كما تنفّذ بعض السّجون إضافة إلى الخطوات الجماعية المشتركة، خطوات إضافية منها عرقلة (الفحص الأمنيّ- دق الشّبابيك) كما هو قائم في سجن (نفحة).


ودعت لجنة الطوارئ العليا، في بيان لها، الليلة الماضية، إلى تعزيز المشاركة في الوقفات المساندة للأسرى في مراكز المدن يوم الثلاثاء المقبل.


وأكّدت أن الأسرى سيشرعون بالإضراب موحدين من كافة فصائل.

 

وفا


 




 

 


 

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