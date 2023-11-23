لماذا تأخرت هدنة غزة إلى هذا الموعد ؟

الوكيل الاخباري - أكد مصدر سياسي إسرائيلي، أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ليس في خطر رغم التأخير.



وزعم المصدر للقناة "السابعة العبرية"، أن "التأخير ليس من جانب إسرائيل".



وقال رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي تساحي هنغبي: إن "البدء بإطلاق سراح الأسرى سيتم وفق الاتفاق الأصلي بين الطرفين، ولن يكون قبل الجمعة".



وأضاف أن "المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى تتقدم وتستمر طوال الوقت".

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