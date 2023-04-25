مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الحالي.



ويشارك في الجلسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي سيلقي كلمة دولة فلسطين، كما سيلتقي على هامشها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كسابا كوروسي، ومع وزير الخارجية الروسي.

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