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توغل بري لجيش الاحتلال بالقرب من مجمع الشفاء

السبت، 11-11-2023 08:38 ص

مجلس الأمن يناقش الوضع الصحي المتدهور في غزة

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الوكيل الإخباري - ناقش مجلس الأمن الليلة الماضية، الوضع الصحي في قطاع غزة.

واستمع الأعضاء إلى إحاطتين من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، ومن المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مروان الجيلاني.

وقال غيبرييسوس إن منظمة الصحة العالمية وثقت منذ 7 تشرين الأول وقوع نحو 250 هجوما على الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية، ذهب ضحيتها حوالي 100 من موظفي الأمم المتحدة في غزة.

وأضاف "فيما نتحدث الآن ترد التقارير بإطلاق النيران خارج مستشفيي الشفاء والرنتيسي"، بالاضافة إلى أن نصف مستشفيات غزة وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية بها خارج نطاق الخدمة، وحتى المرافق الأخرى تعمل بما يتخطى أقصى قدراتها الاستيعابية.

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وقال إن القطاع الصحي في غزة منهار، لكنه ما زال يقدم بعض الرعاية المنقذة للحياة.

وأوضح أن أفضل السبل لدعم العاملين في المجال الصحي ومن يخدمونهم، يتمثل بتوفير الأدوات التي يحتاجونها لتقديم الرعاية، من دواء ومعدات طبية و وقود لمولدات المستشفيات، مشيرا إلى أن المستشفيات الميدانية والفرق الطبية الطارئة يمكن أن تُكمل وتدعم عمل المستشفيات والعاملين الطبيين في غزة، لكنها لا يمكن أن تحل مكانهم.

 




 

 


 

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