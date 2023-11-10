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الجمعة، 10-11-2023 04:45 م

الصحة العالمية: إجلاء 12 طفلاً مصاباً بالسرطان من غزة إلى الأردن ومصر

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الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه انتهى إجلاء نحو 12 طفلًا مصابًا بالسرطان أو اضطرابات الدم الأخرى، بصحبة مرافقيهم، من قطاع غزة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى الأردن ومصر حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم بأمان.اضافة اعلان


وأضافت المنظمة، أنه من المتوقع إجلاء المزيد من الأطفال للعلاج من السرطان في إطار هذه المبادرة.

ونسقت المنظمة ومستشفى سانت جود لبحوث طب الأطفال مع مسؤولين من الأردن ومصر والاحتلال والأرض الفلسطينية المحتلة والولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن أعضاء من تحالف سانت جود العالمي.

وأكدت المنظمة، ضرورة استمرار عمليات الإجلاء الطبي المنظمة بأمان وبدون عوائق لأصحاب الحالات الخطرة من الجرحى والمرضى إلى مصر وعبرها من خلال معبر رفح الحدودي.

 




 

 


 

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