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الإثنين، 20-09-2021 02:59 م

محامي الأسير كممجي: محاكمة أيهم كانت صورية

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الوكيل الإخباري - قال محامي الأسير أيهم كممجي، منذر أبو أحمد، إن محكمة الاحتلال التي عقدت له أمس هي صورية في محاولة لتضخيم الأمور وتوريط أشخاص آخرين في القضية وزيادة أيام التحقيق.

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وبين أن الأسير تعرض لمحاولتي اغتيال من قبل الاحتلال، وتعرض للضرب المبرح خلال اعتقاله أمس من جنين حتى وصوله لمعتقل الجلمة.


وأوضح أبو أحمد في حديث تصريحات صحافية اليوم الإثنين، أن الاحتلال وجه شبهات أمنية  للأسير كممجي، والمشاركة في الهروب من السجن، لافتا إلى محاولات الاحتلال تغليف الأمور بطابع أمني لتوريط المعتقلين.

 

المصدر : وفا

 

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