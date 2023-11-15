مدير مجمع الشفاء: جروح النزلاء بدأت تتعفن بعد توقف كل الخدمات

الوكيل الاخباري - قال مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية إن جيش الاحتلال لا يزال ينتشر في عدد من مباني المستشفى، مؤكدا بقوله "لا نستطيع الوصول للصيدلية لإسعاف المرضى فالاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك".

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وأضاف مدير مجمع الشفاء بغزة أن المياه والكهرباء والأوكسجين مقطوعة عن كل أقسام المستشفى، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يوجد بمبنى غسيل الكلى دون أن يكلف نفسه بإحضار وقود لإعانة المرضى.



وأكد أنهم لم يستطيعوا التواصل مع الأطباء للاستفسار عن وضع النزلاء خصوصا الأطفال الخدج.



وأشار إلى أن جروح النزلاء بدأت تتعفن بشكل كبير بعد توقف كل الخدمات بالمستشفى.



ونوه أن رائحة الموت تفوح في كل مكان بدءا بقسم الطوارئ وصولا إلى آخر مبنى بالمستشفى.

