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صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

الأحد، 12-11-2023 03:41 م

صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

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الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن قوات الاحتلال استهدف قبل قليل عددا من الأشخاص خلال محاولتهم مغادرة مجمع الشفاء الطبي.

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وأضاف القدرة في تصريحات صحفية إنه لا يوجد في مجمع الشفاء الطبي سوى المصابين والنازحين والأطقم والوفود الطبية وممثلي الإعلام.


وتابع " لا بد من تدخل عاجل لإنقاذ الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي وإلا سنفقد مزيدا من الجرحى وفقدنا كل مقومات الحياة في مجمع الشفاء الطبي ونفقد عددا من المرضى كل ساعة."


وأوضح أن الأكسجين لم يعد متوفرا لعلاج المصابين بسبب قصف الاحتلال مركز تجميع الأوكسجين بمجمع الشفاء.


وأشار أن هناك إصابات بحالات تنفسية بسبب الدخان المتصاعد جراء القصف الإسرائيلي.


وأكد أنهم فقدوا 3 من الأطفال الخدج حتى الآن في مجمع الشفاء الطبي.


ولفت أن الاحتلال يناقض نفسه بقوله إنه لا يحاصر مجمع الشفاء وفي الوقت نفسه يعارض نقل الأطفال الخدج من خارج المجمع.


ونوه أن حوالي 10 آلاف شخص موجودون حاليا في مجمع الشفاء الطبي ويفتقدون أدنى مقومات الحياة.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين" فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.


 




 

 


 

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