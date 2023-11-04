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السبت، 04-11-2023 08:01 ص

مدير مستشفى كمال عدوان يحذر من نفاد الوقود

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الوكيل الاخباري - حذّر مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور أحمد الكحلوت أن المولّد الرئيسي للمستشفى سيتم اطفائه خلال 24 ساعة والإبقاء على المولّد الفرعي وتوفير الوقود لعلّ ذلك يسهم في البقاء على عمل المستشفى لأطول فترة ممكنة .

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وأضاف " سنوقف العمل ببعض الأقسام وتوفير الطاقة للأقسام الأكثر أهمية وهي: محطة الأكسجين، والعناية المكثفة، والاستقبال والطوارئ


وأوضح أن قرب نفاد الوقود بمستشفى كمال عدوان يهدد بكارثة إنسانية ستتسبب بوفاة عشرات المرضى والجرحى خاصة الموصولين بالأكسجين


وحذّر من توقف أجهزة التنفس الاصطناعي عن حضانات الأطفال وحديثي الولادة، وأقسام العناية المكثفة.

 

صفا


 




 

 


 

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