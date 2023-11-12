مدير مستشفيات غزة: فقدنا الاتصال تماما بالكادر الطبي بمستشفيي النصر والرنتيسي

الوكيل الاخباري - قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت إننا بتنا غير قادرين على إحصاء الشهداء والجرحى لتعذر الوصول إليهم.

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وأضاف زقوت في تصريحات صحفية أن الاحتلال استهدف محيط المستشفى الإندونيسي ومستشفى مهدي للولادة.



وأضاف أن الإخلاء القسري لمستشفيي النصر والرنتيسي للأطفال أخرج المرضى للشوارع دون رعاية طبية.



وتابع " فقدنا الاتصال تماما بالكادر الطبي بمستشفيي النصر والرنتيسي للأطفال."

ولفت أن الوضع كارثي في مجمع الشفاء الطبي ولا يمكن الدخول أو الخروج من المستشفى.



وختم "قدمنا طلبات لدفن الجثامين لكن يتم استهداف كل من يتحرك في ساحة المستشفى."

