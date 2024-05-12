اعلام عبري : انتحار 10 ضباط وجنود إسرائيليين منذ 7 أكتوبر

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 10 ضباط وجنود للاحتلال انتحروا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جزء منهم خلال المعارك في مستوطنات غلاف غزة.

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وقبل أيام نشر جيش الاحتلال حصيلة جديدة لخسائره في حرب غزة، مشيرًا إلى مقتل 41 عسكريًا بنيران صديقة وحوادث عملياتية، وإصابة 630 آخرين منذ بداية الحرب.



إضافة إلى إصابة 3361 ضابطًا وجنديًا، بينهم 1610 خلال العملية البرية منذ بداية الحرب، مبينًا أن 520 ضابطًا وجنديًا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة منذ بداية الحرب.



وأكد أن 243 ضابطًا وجنديًا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، 26 منهم جروحهم خطيرة.











