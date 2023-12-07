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الخميس، 07-12-2023 03:14 م

مستعمرون يستولون على 12 دونما جنوب بيت لحم

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الوكيل الاخباري-  استولى مستعمرون، اليوم الخميس، على أرض زراعية بمساحة 12 دونما، جنوب بيت لحم.اضافة اعلان


وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية لـــــ"وفا"، بأن عددا من المستعمرين استولوا على مساحة تقدر بحوالي 12 دونما، وزرعوها بأشجار حرجية في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوبا، والواقعة بين مستعمرة "أفرات"، والبؤرة الاستعمارية، "كفعات عيتام" الجاثمتين على أراضي المواطنين، تعود للمواطن محمد عيسى الهريمي.

يشار إلى أن المستعمرين استولوا قبل أسبوع على حوالي 300 دونم في الموقع ذاته، وقاموا بزراعته بأشجار حرجية.

 




 

 


 

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