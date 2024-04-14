مستعمرون يهاجمون مركبات فلسطينيين في بيت لحم

الوكيل الاخباري - هاجم مستعمرون، الليلة، مركبات الفلسطينيين في محافظة بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن مستعمرين هاجموا مركبات الفلسطينيين وحطموا زجاجها في منطقة جسر حلوة قرب قرية دار صلاح شرق بيت لحم.



وأضافت المصادر، أن مجموعة من مستعمري بيت عاين في مجمع مستعمرة "غوش عصيون" الجاثمة على أراضي الفلسطينيين هاجموا وحطموا زجاج مركبة.

الفلسطيني إبراهيم عبد الحافظ الطوس من قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

يشار إلى أن المستعمرين هاجموا الليلة الماضية بعض التجمعات السكانية جنوب بيت لحم، لا سيما خربة بلوطة، وبيت اسكاريا.

