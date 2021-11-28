الأحد 28-11-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله

المومني عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

محمد الطراونة يرثي ابنته .. رفقا بقلبي يا أريج فهو لا يحتمل فراقك

الملك: لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام ما لم ينته الاحتلال

ارتفاع القادمين عبر المطار من متلقي اللقاح إلى 65 %

نقيب الشاحنات: 220 شاحنة تنقل البضائع بين الاردن وسوريا يومياً

التربية تنشر المحتوى الدراسي المرحّل إلى الفصل الدراسي الثاني

الخصاونة يلتقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية

الأردن يسجل ارتفاعاً بوفيات كورونا الأحد.. تفاصيل

المستقلة للانتخاب تطلق الشعار الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان 2022

الأحد، 28-11-2021 02:41 م

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

1558855557795


الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

 

وأكدت أنه في الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين المقدسيين والاعتداء على بعضهم وحجز هويات العديد منهم وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
159361851851161900-1-1616842561

عباس يمدد حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة كورونا

9999129540

فلسطين: لجنة الوبائيات تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الحالة الوبائية

64388abec7c75f0331f40e16d3949bec

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

0RluQ

الاحتلال يستدعي شابا من سلوان ويمدد اعتقال آخر

61825630b793d

25 مستوطنا يؤدون طقوسا تلمودية عند باب الأسباط

غزة بحر

غزة: الاحتلال يعتقل 5 صيادين ويحتجز قاربهم

أخبار متعلقة
unnamed-1-2

مستوطنون يقتحمون بلدة سيلة الظهر جنوب جنين

9999142635

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب باب المجلس بالأقصى

1a0c667f-2470-4c35-b5da-c90db5adf56f

مستوطنون يقتحمون الأقصى

6b7fc2370715c663d2c0c3456505f8a4

77 مستوطنا يقتحمون الأقصى

unnamed

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

imgid517285

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى