مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

وأكدت أنه في الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين المقدسيين والاعتداء على بعضهم وحجز هويات العديد منهم وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

المصدر: بترا