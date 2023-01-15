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الأحد، 15-01-2023 05:10 م

مستوطنون يسيجون أراضي بخربة الفارسية في الأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري-شرع مستوطنون، اليوم الأحد، بتسييج أراض في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

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وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن أعمال التسييج التي يقوم بها المستوطنون تجري في منطقة احمير بالفارسية، وتأتي استكمالا لأعمال البناء وتسييج الأراضي التي استولوا عليها قبل حوالي ثمانية أشهر.


يذكر أن منطقة الفارسية تشهد مؤخرا انتهاكات متكررة من المستوطنين، ويتزامن ذلك مع مشروع إقامة مدرسة ومرافق استيطانية على أراضي الخربة، والذي شرع "مجلس المستوطنات" بتنفيذه منذ شهر نيسان من العام المنصرم، حيث تم تجريف 30 دونما من أراضي الخربة وتسييجها لهذا الغرض.

 

وفا

 

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