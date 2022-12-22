اقتحامات وصلوات استفزازية للمستوطنين اليهود في المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - واصل المستوطنون المتطرفون اليهود ولليوم الرابع على التوالي، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمناسبة ما يدعى "عيد الأنوار/ الحانوكاه" اليهودي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، ان عشرات المستوطنين نفذوا اقتحامات للمسجد الأقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، وأدى العديد منهم الصلوات في المسجد وعند باب السلسلة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الى المسجد، وحظرت دخول حارس الاقصى محمود ابو خروب إلى ساحات المسجد لمدة اسبوع.



بترا

