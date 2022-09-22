الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

85 ساعة تحت الأنقاض.. تفاصيل حادثة اللويبدة منذ اللحظة الأولى - فيديو

كلاب ضالة تعقر 8 أشخاص من بينهم أطفال في إربد

مستشفى الإيمان يباشر تقديم خدماته العلاجية في عجلون

الأردن يبحث مع سوريا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات

مؤشر البورصة يختتم تداولاته الأسبوعية على ارتفاع

الشبول: الإعلام المهني الموضوعي هو حق للجمهور

متى يرث الزوج راتب زوجته من الضمان؟

الأمن يكشف تفاصيل 85 ساعة تحت الأنقاض في حادثة اللويبدة

افتتاح محطة الترخيص من مركبتك في ترخيص جرش والرمثا

روسيا: ما يحدث في أوكرانيا مازال عملية خاصة

الخميس، 22-09-2022 03:46 م

مستوطنون يقتحمون محمية طمون

01078334582012667486071472511371


الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، بحماية قوات الاحتلال، محمية طمون شرق البلدة، في محافظة طوباس.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا المحمية، بحماية قوات الاحتلال، وتواجدوا في المنطقة بعض الوقت قبل انسحابهم.


يذكر أن المستوطنين يقتحمون المنطقة بين الفترة والأخرى، ويقيمون فيها بعض الوقت قبل المغادرة.


ويتخوف المواطنون من أن مجيء المستوطنين إلى المكان، بشكل متكرر، يمكن أن يكون لتواجد استيطاني دائم فيه

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420211765527770

الأسير المصاب بالسرطان موسى صوفان يعاني ظروفا صحية صعبة

SzCRa

الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر

1603821840-2642-10

الاحتلال يعتقل قاضيا وشقيقه في بلدة تفوح غرب الخليل

bb99fc3f042f93c313f2d65894f7a127

الاحتلال يفرج عن سيدة مقدسية شرط ابعادها عن "الأقصى"

dbJGY

الاحتلال يبعد شابا وسيدة عن المسجد "الأقصى"

القدس 2

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

أخبار متعلقة
LWSfo

طوباس: الاحتلال يخطر بهدم منشآت في الرأس الأحمر

اسعاف فف

برصاصة في القلب .. استشهاد شاب على يد الاحتلال في طوباس

03093112526322200088338423878510

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

download

قوات الاحتلال تقتحم قرية عاطوف

ئئئ

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب نابلس

06122222613326636438753255458312

قوات الاحتلال تحتجز جرارا زراعيا جنوب شرق طوباس