مستوطنون يقتحمون محمية طمون

الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، بحماية قوات الاحتلال، محمية طمون شرق البلدة، في محافظة طوباس.

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وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا المحمية، بحماية قوات الاحتلال، وتواجدوا في المنطقة بعض الوقت قبل انسحابهم.



يذكر أن المستوطنين يقتحمون المنطقة بين الفترة والأخرى، ويقيمون فيها بعض الوقت قبل المغادرة.



ويتخوف المواطنون من أن مجيء المستوطنين إلى المكان، بشكل متكرر، يمكن أن يكون لتواجد استيطاني دائم فيه

وفا