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6 شهداء بالضفة برصاص وقصف الاحتلال خلال 24 ساعة

الأحد، 17-12-2023 08:09 ص

مسيرة جماهيرية في شيكاغو رفضا للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- جابت مسيرة جماهيرية شوارع شيكاغو الأميركية ، رفضا للعدوان  الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحرب الابادة في قطاع غزة.

وطالب المشاركون في المسيرة التي رفعت فيها الاعلام الفلسطينية واللافتات والصور التي تفصح جرائم الاحتلال، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ومحاكمة قادة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب .

وتم خلال المسيرة  التوقف عند الشركات الأميركية الداعمة للاحتلال  الاسرائيلي التي احاطت مداخلها قوات الشرطة لمنع اقتحامها، ورفع المشاركون  الشعارات التي تطالبها بوقف دعمها للاحتلال الاسرائيلي، ومقاطعة منتجاتها .

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