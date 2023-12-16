مشاهد لهجوم القسام على جنود الاحتلال بمنطقة جحر الديك - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد مجاهديها على جنود الاحتلال في خيامهم في منطقة جحر الديك.

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وقالت القسام، في بيان عبر " تيليجرام" إن المشاهد تظهر لحظات هجوم عدد من عناصر القسام على الجنود الإسرائيليين في خيام خلف خطوط التوغل والإجهاز عليهم.



وبينت أن المشاهد تظهر جانباً واحداً من المعركة التي قضى فيها عناصر القسام على 10 جنود والانسحاب بسلام، موضحة أن جميع مقاتلينا الذين شاركوا في الهجوم عادوا بسلام و اصطحبوا سلاح أحد الجنود.



وأشارت إلى أن المشاهد تظهر جانبا من المعركة التي قضى فيها عناصر القسام على 10 جنود والانسحاب بسلام.