مشاهد مروعة لدمار هائل وجثامين الشهداء في الشوارع بقطاع غزة -فيديو

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو نقلته قناة الجزيرة حجم الدمار الهائل الذي لحق بعدة مناطق في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والحرب البرية.
حيث تمكن مراسل الجزيرة أنس الشريف من الوصول إلى مخيم تل الزعتر في جباليا بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعاين حجم الدمار وجثامين الشهداء التي تركت في الشوارع بعد أن منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من التحرك.
عقب تراجع قوات الاحتلال.. مراسل الجزيرة أنس الشريف يرصد حجم الدمار في مخيم تل الزعتر بجباليا#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ZgJrm0zV2W— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 23, 2023