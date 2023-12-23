مشاهد مروعة لدمار هائل وجثامين الشهداء في الشوارع بقطاع غزة -فيديو

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو نقلته قناة الجزيرة حجم الدمار الهائل الذي لحق بعدة مناطق في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والحرب البرية.

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حيث تمكن مراسل الجزيرة أنس الشريف من الوصول إلى مخيم تل الزعتر في جباليا بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعاين حجم الدمار وجثامين الشهداء التي تركت في الشوارع بعد أن منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من التحرك.



