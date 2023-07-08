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السبت، 08-07-2023 03:28 م

مشعل: لا مستقبل للاحتلال على أرضنا

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الوكيل الاخباري - دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل، يوم السبت الأمة لدعم صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته، والانخراط في مشروع تحرير فلسطين، مشيدا بدولة الجزائر ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال مشعل في كلمته خلال مشاركته في مهرجان لحركة مجتمع السلم بالجزائر بمناسبة الذكرى الـ 32 لتأسيس حركة حماس وعيد الاستقلال، "إننا نريد بصمتكم في تحرير فلسطين"، مؤكدا أنه لا مستقبل للاحتلال على أرضنا.

وأشاد بدولة الجزائر على مواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية، منوهاً بتبرع الرئاسة الجزائرية لصالح إعادة إعمار مخيم جنين.

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