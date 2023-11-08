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الاحتلال يستهدف مدرسة جديدة تؤوي نازحين في غزة

الأربعاء، 08-11-2023 09:33 ص

مشهد مؤثر.. طفلة فلسطينية تحت الأنقاض تساعد بيدها على رفع الركام عنها!

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الوكيل الاخباري- في مقطع فيديو مؤثر انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت طفلة فلسطينية مغطاة بالأنقاض وهي تحاول مساعدة طواقم الإنقاذ على رفع الركام عن جسدها المغطى كله بالتراب وكتل الإسمنت.

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وفي الوقت الذي كان فيه طواقم الإنقاذ منهمكون في رفع كتل ضخمة من الإسمنت عن جسمها، كانت الصغيرة تساعدهم بيدها اليمنى، فيما سائر جسدها مغطى بالأنقاض.

 


لبنان24

 




 

 


 

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