مشهد مؤثر.. طفلة فلسطينية تحت الأنقاض تساعد بيدها على رفع الركام عنها!

الوكيل الاخباري- في مقطع فيديو مؤثر انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت طفلة فلسطينية مغطاة بالأنقاض وهي تحاول مساعدة طواقم الإنقاذ على رفع الركام عن جسدها المغطى كله بالتراب وكتل الإسمنت.

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وفي الوقت الذي كان فيه طواقم الإنقاذ منهمكون في رفع كتل ضخمة من الإسمنت عن جسمها، كانت الصغيرة تساعدهم بيدها اليمنى، فيما سائر جسدها مغطى بالأنقاض.