مشهد مؤثر.. طفلة فلسطينية تحت الأنقاض تساعد بيدها على رفع الركام عنها!

الوكيل الاخباري- في مقطع فيديو مؤثر انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت طفلة فلسطينية مغطاة بالأنقاض وهي تحاول مساعدة طواقم الإنقاذ على رفع الركام عن جسدها المغطى كله بالتراب وكتل الإسمنت.
وفي الوقت الذي كان فيه طواقم الإنقاذ منهمكون في رفع كتل ضخمة من الإسمنت عن جسمها، كانت الصغيرة تساعدهم بيدها اليمنى، فيما سائر جسدها مغطى بالأنقاض.
طفلة عالقة تحت الأنقاض تساعد طواقم الإنقاذ في رفع الركام عنها— علاء الحليسي (@eng_alaa_halisi) November 7, 2023
مشهد من قطاع غزة🇵🇸🇵🇸💔💔 pic.twitter.com/8Hop11epKb