المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية تجاه مواقع إسرائيلية

الوكيل الاخباري- أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم الأحد بأن "المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في نير عام وسديروت في غلاف غزة.



وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، دوت انفجارات ضخمة في تل أبيب جراء قصف برشقات صاروخية، فيما أعلنت كتائب "القسام" قصف المدينة " ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".



وذكرت كتائب "القسام" عبر قناتها في "تلغرام" أنها قصفت "كيبوتس "ناحل عوز" بالصواريخ وقذائف هاون".



وأضافت: "كتائب القسام تقصف موقع "كيسوفيم" بقذائف الهاون".



وأكدت "القسام" قصف تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".