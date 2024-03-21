مطالبة أممية بحماية المنشآت الصحية في غزة

الوكيل الاخباري - دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الصحة العالمية إلى حماية المدنيين، بما في ذلك المرضى والجرحى والعاملين في المجال الطبي واحترام القانون الدولي.

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وقالت الأمم المتحدة، في بيان صحفي اليوم، إنه لا ينبغي استهداف المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على مستشفى الشفاء لا يزال مستمرا.