الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 21-03-2024 12:04 ص

مطالبة أممية بحماية المنشآت الصحية في غزة

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الوكيل الاخباري - دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الصحة العالمية إلى حماية المدنيين، بما في ذلك المرضى والجرحى والعاملين في المجال الطبي واحترام القانون الدولي.

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وقالت الأمم المتحدة، في بيان صحفي اليوم، إنه لا ينبغي استهداف المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على مستشفى الشفاء لا يزال مستمرا.

 

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