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الجمعة، 03-11-2023 02:46 م

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب

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الوكيل الإخباري - قالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة".

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وأشارت ثروسيل، في مؤتمر صحفي في جنيف، إلى أنه رغم ذلك فقط المحكمة المختصة يمكنها تحديد ما إذا كان ذلك يشكل إبادة جماعية.

وأضافت خلال ردها على سؤال حول هل ترتكب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في غزة: "نحن نتحدث بوضوح عن ارتكاب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة".


وخلال المؤتمر، أوضحت ثروسيل أن "التهجير القسري للسكان، والهجمات المنهجية على المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على شعب غزة، هي جرائم حرب".


وشددت المتحدثة باسم المفوضية على أن المحكمة المختصة فقط، هي التي يمكنها تحديد ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

 

RT

 




 

 


 

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